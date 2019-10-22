В районе прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф с 18 кг золота

В районе прорыва дамб в Красноярском крае нашли сейф с 18 кг золота

Изъятое на месте прорыва дамбы золото изъято следователями, на него планируется наложить арест с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших

Фото: ТАСС

Сейф с золотом нашли после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).

Закрытый металлический сейф был найден 22 октября в рамках расследования уголовного дела. Внутри него оказались девять колб с неповрежденными пломбами с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с золотым концентратом для вторичной обработки, сообщает СК.

О наличии в одном из разрушенных водой помещений такого сейфа в ходе допроса рассказал директор предприятия ООО «Сисим», который является главным фигурантом уголовного дела об обрушении дамб на реке Сейба.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что в сейфе находилось 18 кг золота.

Обнаруженные колбы с золотом и пакеты с концентратом изъяты и приобщены к материалам уголовного дела о гибели людей в результате технологической аварии (ч. 3 ст. 216 УК РФ), переданного в Главное следственное управление СК. В ведомстве сообщили, что уже в ближайшее время в суд будет подано ходатайство о наложении на золото ареста «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».