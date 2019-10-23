Власти объяснили ситуацию с возможным сносом храма в Петербурге

Суд в Петербурге рассматривает вопрос о сносе храма-часовни Святителя Николая в районе Озерки, который мог быть построен незаконно. Об этом сообщили РБК в службе Госстройнадзора и экспертизы региона.

Как рассказали в ведомстве, владельцем участка, на котором были возведены здание, а также объект незавершенного строительства, является акционерное общество «Новая Скандинавия». Администрация Выборгского района и его жители направили жалобу в Госстройнадзор на самовольное строительство объекта. Служба вызвала руководство компании для дачи объяснений, однако никто не явился. В связи с этим Госстройнадзор был вынужден обратиться с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области об обязательстве в течение четырех месяцев снести постройку.

К вопросу подключилась православная местная организация «Приход храма Божией Матери» в квартале «Новая Скандинавия», которая попросила суд приостановить рассмотрение иска. Заседание было перенесено на 26 ноября.

Как уточнил Госстройнадзор, 4 октября в связи с началом банкротства «Новой Скандинавии» право выкупа земельного участка, на котором возведен храм, получило общество с ограниченной ответственностью «Петросити».

«Сейчас пока дело находится в процессе рассмотрения, пока никаких решений никто не вынес. Суд перенесен на конец ноября», — сообщили РБК в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии. Там добавили, что участок теперь принадлежит новому собственнику, с ним будут вестись переговоры.