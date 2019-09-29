Житель Санкт-Петербурга поджег храм на Васильевском острове

Ночью 28 сентября произошел пожар в храме на Мичманской улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Возгорание произошло в субботу около 03:00 часов ночи. По подозрению в поджоге полиция задержала 28-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого. В отношении мужчины МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Существенного ущерба храму не нанесено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О каком именно храме идет речь не уточняется, сведений о пострадавших нет.

В октябре 2018 года неизвестный поджег храм иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке и воскресную школу на востоке Москвы. Тогда злоумышленник облил стены храма и жидкостью из бутылок. По факту инцидента полиция завела дело по ч. 2 ст. 167 УК России.