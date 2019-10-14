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В Кремле отреагировали на опрос жителей Екатеринбурга из-за стройки храма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность проведенного в Екатеринбурге опроса по поводу места строительства храма Святой Екатерины, передает корреспондент РБК.

«Это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан. Само по себе это очень важно», — сказал Песков. Он отметил, что именно президент Владимир Путин посоветовал властям Екатеринбурга провести опрос. По его словам, трудно говорить о возможной систематизации опыта референдумов для решения региональных конфликтов, так как «в опросе приняли участие только 2,6% горожан». При этом избирательная комиссия Екатеринбурга сообщала о явке в 8,95%.

Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по новой площадке для храма

В воскресенье, 13 октября, жители Екатеринбурга участвовали в опросе по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. По данным избиркома, в нем приняли участие 8,95%, или 97 143 избирателя. При этом в день голосования к 14:00 по местному времени (12:00 мск) явка уже составляла 4,71%, или 51 158 человек.

По результатам опроса большинство участников подержали предложение о строительстве храма в центре города на территории бывшего Уральского приборостроительного завода.За него проголосовали 56 тыс. 8 человек, или 57,66% жителей. Остальные 38 тыс. 361 человек, или 39,49% участников опроса, выступили в поддержку строительства собора в стороне от центра города на площадке за Макаровским мостом. Всего горожане выбирали из двух утвержденных депутатами площадок.

Изначально строить храм собирались на территории сквера у Театра драмы. Это вызвало недовольство местных жителей, которые принимали участие в акциях протеста. В июне Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере, а власти города решили провести опрос горожан по поводу альтернативной площадки для храма.

Теги: Дмитрий Песков, Екатеринбург, опрос
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Явка на опрос по храму в Екатеринбурге превысила минимальный порог
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