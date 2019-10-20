В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против митингующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников антиправительственного митинга, сообщает газета South China Morning Post

Мирный марш, организованный Гражданским фронтом за права человека, начался на полуострове Коулун, впоследствии акция переросла в противостояние митингующих и полиции. Протестующие забросали коктейлями Молотова здание полицейского участка, а также устроили погромы уличных магазинов и ресторанов. В целях безопасности было закрыто несколько станций метро на материковом Гонконге.

В субботу местные власти объявили незаконным участие в протестных акциях, опасаясь массовых беспорядков.

Протестные акции в Гонконге проходят с начала лета. Причиной выхода граждан на улицу стали поправки в закон, позволяющие выдавать подозреваемых материковому Китаю, Макао и Тайваню. После многочисленных забастовок глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект. Однако акции не прекратились, а требования митингующих расширились — они требуют демократизации выборной системы и освобождения всех арестованных участников протестов.