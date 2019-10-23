«Роскосмос» создаст удобный для космических туристов корабль «Союз»

«Роскосмос» намерен создать отдельную версию космического корабля «Союз» для космических туристов. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе 70-го Международного конгресса астронавтики, передает ТАСС.

По словам Крикалева, построить такой корабль для коммерческих заказов корпорация планирует к 2021 году. Новая версия будет доработана на частные, а не на государственные деньги, отметил он. Финансирование осуществляет американская компания Space Adventures.

«Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее [управлять кораблем]», — пояснил Крикалев. Он также отметил, что среди членов экипажа «туристического» «Союза» будет один космонавт.

Имена первых космических туристов пока не известны, заявил исполнительный директор «Роскосмоса». По его словам, кандидатов определят позже. Крикалев добавил, что для полета еще требуется заключение отдельных соглашений со странами — партнерами по МКС. Корабль будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет планируют организовать не ранее конца того же года, заключил Крикалев.