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«Роскосмос» создаст удобный для космических туристов корабль «Союз»

«Роскосмос» намерен создать отдельную версию космического корабля «Союз» для космических туристов. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в ходе 70-го Международного конгресса астронавтики, передает ТАСС.

По словам Крикалева, построить такой корабль для коммерческих заказов корпорация планирует к 2021 году. Новая версия будет доработана на частные, а не на государственные деньги, отметил он. Финансирование осуществляет американская компания Space Adventures.

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«Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее [управлять кораблем]», — пояснил Крикалев. Он также отметил, что среди членов экипажа «туристического» «Союза» будет один космонавт.

Имена первых космических туристов пока не известны, заявил исполнительный директор «Роскосмоса». По его словам, кандидатов определят позже. Крикалев добавил, что для полета еще требуется заключение отдельных соглашений со странами — партнерами по МКС. Корабль будет готов во второй половине 2021 года, поэтому полет планируют организовать не ранее конца того же года, заключил Крикалев.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о начале проекта по запуску туристов в космос в феврале текущего года. На своей странице в Twitter он рассказал о контракте, который госкорпорация заключила с Space Adventures. Согласно договору, до конца 2021 года компании планировали организовать краткосрочный полет двух туристов к МКС.

В марте Рогозин сообщал, что «Роскосмос» собирается запустить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составляет около $400 млн. В корпорации планировали использовать корабль «Союз» для облета Луны туристами.

Теги: Роскосмос, туризм
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