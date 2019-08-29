Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра

В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина. Согласно «гагаринской традиции», перед полетом участники миссии должны помочиться на колесо автобуса, отправляющегося на стартовую площадку.

Гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков, как передает «РИА Новости», описал суть этой традиции. После того как космонавты надевают скафандры, их проверяют на герметичность. «Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», — рассказал Поздняков. Он отметил, что не знает, как это сделать при отсутствии ширинки в конструкции. «Есть техническое задание. Там нигде не написано, что надо пописать на колесо», — пояснил он.

Глава «Звезды» заметил, что герметичную молнию в России не делают. Ее и полиуретановую пленку пока заказывают из-за рубежа. Однако он пообещал, что если к техническому заданию будет дополнение, конструкторы добавят ширинку в скафандр.

Пока изготовлен лишь один образец «Сокол-М». Сейчас космонавты пользуются скафандрами «Сокол-КВ-2», который представляет собой многослойный комбинезон со встроенным мягким шлемом, мягкой обувью и съемными перчатками.