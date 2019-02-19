«Роскосмос» начнет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,23 -0,06 EUR Бирж. 74,91 -0,08 Brent 66,28 -0,39% USD Нал. 66,56 65,83 EUR Нал. 75,37 74,51 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1312 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 999,74 22,74 IMOEX 2 466,14 -0,25% RTSI 1 173,14 -0,33% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+31%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+31%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
В австрийской OMV заявил о конце «украинской монополии» на транзит газа Бизнес, 12:13 Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе Общество, 12:11 «Ростех» создаст холдинг на базе производителя оружия для спецназа Политика, 12:07 Как не бояться психотерапии Спецпроект РБК PINK, 12:06 При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло Общество, 12:04 Миллиардер Тим Дрейпер рассказал о перспективах рынка криптовалют Крипто, 11:54 Россияне за пять лет стали реже заключать браки Общество, 11:50 Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины Общество, 11:40 «Размер компании не главное»: о чем рассказал Bloomberg глава Mars Pro, 11:39 АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону» Бизнес, 11:38 В Монголии 247 человек отравились после посещения KFC Общество, 11:29 Visa и Mastercard поднимут тарифы для магазинов: что это значит для акций Quote, 11:29 «Много вопросов и сомнений»: как Москва победила в рейтинге пробок Авто, 11:28 Пицца на дом: как Domino’s Pizza утроила франчайзинговую сеть за два года Партнерский материал, 11:25
Технологии и медиа ,  
0 
«Роскосмос» начнет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина
В рамках программы «Роскосмоса» туристы смогут облететь Землю по «гагаринскому» маршруту. Впервые о проекте Рогозин сообщил в интервью РБК. Космический туризм принесет «сотни миллионов долларов в год», считают в «Роскосмосе»
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о старте проекта для космических туристов, который позволит совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

«Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», — сообщил Рогозин. Остальных деталей о программе он не раскрыл. Сроки, в которые будет реализован проект, пока также не известны.

В своем твите Рогозин, тем не менее, отметил контракт, который «Роскосмос» заключил с американской компанией Space Adventures. Доверенность предполагает организацию до конца 2021 года краткосрочного полета к Международной космической станции (МКС) двух туристов. На МКС непрофессиональные космонавты отправятся на одном корабле.

«Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за десятилетний период отсутствия туристов на борту МКС», — подчеркнул Рогозин. О заключении соответствующей сделки стало известно ранее 19 февраля.

Политика
Рогозин — РБК: «Формула «космос вне политики» не работает»

О программе полета по «гагаринскому» маршруту «Роскосмос» впервые объявил месяц назад, в январе. Рогозин рассказал о такой инициативе в интервью РБК. «Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина — хорошая тема для туристов», — говорил он. Госкорпорация на тот момент уже начала переговоры с потенциальными партнерами, «которые заинтересовались такой возможностью», отмечал глава «Роскосмоса».

Увеличить производство космических кораблей «Союз» для туризма «Роскосмос», по словам Рогозина, сможет после 2020 года. Подобные проекты, по оценкам экспертов компании, принесут ей «сотни миллионов долларов в год».

Фотогалерея 
Деньги на космос: кто и за сколько становился космическим туристом

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, космический туризм
Материалы по теме
«Дочка» «Роскосмоса» получила контроль над совместным с OneWeb бизнесом
Бизнес
«Роскосмос» решил продолжить попытки связаться с телескопом «Спектр-Р»
Технологии и медиа
«Роскосмос» отказался считать выдающимися характеристики двигателя Маска
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter