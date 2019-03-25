Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает корреспондент РБК.

Речь идет о возможности использовать космический корабль «Союз» для облета Луны, рассказал Рогозин. «Сам по себе корабль «Союз», он изначально создавался в старые еще добрые времена как корабль для освоения Луны, — рассказал глава «Роскосмоса». — То есть у него есть потенциал для того, чтобы его усилить, его тепловую защиту и радиационную защиту».

Рогозин отметил, что сумма необходима на создание корабля и реализацию этой миссии. «Но с учетом того что если мы скажем, что в кресло сесть будет подороже, чем полет на МКС, то проект коммерциализируется очень быстро», — добавил он.

«То есть здесь речь идет о том, что можно было бы двухпусковые схемы, вывести отдельно корабль к МКС, его пристыковать к станции, соответственно, там экипаж дожидается, а дальше «Ангара» выводит уже разгонные блоки. Потом происходит сборка на МКС разгонных блоков корабля, они стартуют и уходят, вокруг Луны облетают, делают гравитационный маневр и возвращаются на Землю», — заявил глава «Роскосмоса».

Как отметил Рогозин, по мнению баллистиков, «это возможно даже на существующем нынешнем корабле при его небольшой доработке».