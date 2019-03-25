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Технологии и медиа ,  
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Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, сообщает корреспондент РБК.

Речь идет о возможности использовать космический корабль «Союз» для облета Луны, рассказал Рогозин. «Сам по себе корабль «Союз», он изначально создавался в старые еще добрые времена как корабль для освоения Луны, — рассказал глава «Роскосмоса». — То есть у него есть потенциал для того, чтобы его усилить, его тепловую защиту и радиационную защиту».

Рогозин отметил, что сумма необходима на создание корабля и реализацию этой миссии. «Но с учетом того что если мы скажем, что в кресло сесть будет подороже, чем полет на МКС, то проект коммерциализируется очень быстро», — добавил он.

«То есть здесь речь идет о том, что можно было бы двухпусковые схемы, вывести отдельно корабль к МКС, его пристыковать к станции, соответственно, там экипаж дожидается, а дальше «Ангара» выводит уже разгонные блоки. Потом происходит сборка на МКС разгонных блоков корабля, они стартуют и уходят, вокруг Луны облетают, делают гравитационный маневр и возвращаются на Землю», — заявил глава «Роскосмоса».

Как отметил Рогозин, по мнению баллистиков, «это возможно даже на существующем нынешнем корабле при его небольшой доработке».

Технологии и медиа
«Роскосмос» начнет отправлять туристов в полеты по маршруту Гагарина

19 февраля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» запускает проект для космических туристов, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Он не раскрыл деталей или сроков, в которые будет реализован проект, но отметил в своем Twitter контракт, заключенный «Роскосмосом» с американской Space Adventures. Он подразумевает организацию до конца 2021 года краткосрочного полета двух туристов к МКС.

Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, космический туризм
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