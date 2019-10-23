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С российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии эвакуировали женщину

Во время шторма на российском ледоколе «Тор» получила травмы женщина — член экипажа. Ее доставили в больницу города Олесунн, сообщило посольство России в Норвегии на своей странице в Facebook.

Утром 22 октября российский ледокол «Тор» с 33 членами экипажа на борту попал в шторм вблизи берегов Западной Норвегии, в результате чего у судна перестали работать двигатели. С ледокола подали сигнал бедствия, и на место происшествия отправились норвежские спасатели. Позднее двигатели были вновь запущены, и российское судно укрылось от шторма.

Как сообщили РБК в Росморречфлоте, на ледоколе произошел технический сбой: часть оборудования обесточило и при повторном подключении был отправлен ложный сигнал бедствия. По данным «Росморпорта», в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира обратился капитан ледокола.

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Ледокол планирует продолжить движение, говорится в сообщении российской дипмиссии. В посольстве добавили, что поддерживают связь с моряками, норвежскими спасателями, «Росморпортом» и больницей, в которую доставили пострадавшую россиянку.

Теги: новости РБК, ледокол, эвакуация
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