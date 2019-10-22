Росморпорт прокомментировал SOS российского ледокола у берегов Норвегии

Российский ледокол «Тор» подал сигнал о помощи у берегов Норвегии из-за обесточивания судна, которое произошло из-за тяжелых погодных условий, сообщили РБК в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

«22 октября в 7:15 мск в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора», — говорится в сообщении. Капитан ледокола обратился в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира.

В 9:15 мск члены экипажа восстановили работу судна на двух главных двигателях, а в 10:15 мск полностью возобновили работу всех судовых систем, сообщили в «Росморпорте». После улучшения погоды ледокол продолжит движение по заданному маршруту в порт назначения Сабетта.

О сигнале о помощи российского ледокола сообщили ранее утром в службе спасения Норвегии. По данным службы, в районе, где находился ледокол, был шторм. К судну направили два буксира. Спустя два с половиной часа после сигнала норвежская спасательная служба узнала, что двигатель судна работает и капитан не нуждается в помощи.



Росморречфлот объяснил сигнал «Тора» техническим сбоем. Часть оборудования была обесточена и при подключении произошел ложный сигнал, сообщили РБК в ведомстве.