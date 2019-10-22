Росморречфлот объяснил SOS от российского ледокола у берегов Норвегии

В ведомстве случившееся объяснили техническим сбоем. Норвежские спасатели около двух часов считали, что у ледокола проблемы с двигателем

В пресс-службе Росморречфлота РБК сообщили, что российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал о помощи по ошибке. «Во время шторма часть оборудования была обесточена. При подключении в эфир ушел ложный сигнал. С ними все нормально», — сказал представитель ведомства.

Норвежские спасатели получили сигнал SOS в 6:36 по местному времени, сообщает Aftenposten. Из полученной информации следовало, что российский ледокол «Тор», следовавший из Санкт-Петербурга в Ямало-Ненецкий автономный округ, потерял ход к западу от города Олесунн и способен лишь на небольшие маневры в условиях сильного шторма. К судну были направлены два буксира.

Для эвакуации моряков на место происшествия вылетел вертолет. Он полтора часа кружил над ледоколом, однако в результате вернулся на базу после того, как капитан сообщил, что не нуждается в помощи.

Спустя два с половиной часа после подачи сигнала бедствия спасательная служба Норвегии получила информации, что двигатель судна работает, и ситуация стабилизировалась.