Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS

По данным норвежских спасателей, на борту находятся 33 человека. В районе, откуда пришел сигнал бедствия, штормовая погода

Дизель-электрический ледокол «Тор». 2017 год (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS. Об этом РБК сообщили в норвежской службе спасения. По ее данным, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека.

Указывается, что в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм. По словам представителя службы, судно потеряло мощность двигателя, к ледоколу направляются спасательные буксиры.

По данным Aftenposten, речь идет о дизель-электрическом ледоколе «Тор», который направлялся из Санкт-Петербурга в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Представитель спасательной службы Эдвард Миддлтон сообщил, что на помощь команде судна был выслан вертолет, однако эвакуироваться моряки не пожелали. Они рассчитывают, что в случае небольшого улучшения погоды им удастся все же дойти до берега.

Позже появилась информация, что спустя 2,5 часа после подачи сигнала бедствия работа механизмов была отчасти восстановлена.

РБК направил запрос в посольство России в Осло.