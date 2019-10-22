Следователи завели дело после перестрелки в Ростовской области

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после перестрелки на хуторе Чернозубов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). По данным СК, причиной инцидента стал конфликт между местными жителями. Во время ссоры мужчины несколько раз выстрелили друг в друга из огнестрельного оружия. От полученных в перестрелке ран погибли пять человек, двух пострадавших госпитализировали.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются причастные к перестрелке лица.

«Произошел конфликт между двумя гражданами. Они назначили друг другу встречу недалеко от поселка, в котором жили. На встречу каждый из них приехал с друзьями. Начался конфликт, произошла ссора, драка с применением бит. Уже потом началась перестрелка с обеих сторон», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Он добавил, что руководство области находится на месте происшествия.