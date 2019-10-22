Шойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня

Шойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня

Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за два дня без охраны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до 500 тех, кто находился в этих лагерях, сбежали», — заявил Шойгу. По его словам, российская сторона ежедневно настаивает, чтобы охрана тюрем в Сирии продолжалась.

Ранее министр обороны сообщил, что после военной операции Турции без охраны в Сирии остались 12 тюрем с боевиками. По его мнению, это может вызвать «так называемую обратную миграцию террористов на историческую родину». Угрозу утраты контроля над тюрьмами с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и лагерями для беженцев, находящихся на ранее подконтрольных американским военным и курдским «Сирийским демократическим силам», отмечал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. По словам военного, это может привести к резком ухудшению обстановки «во всем Ближневосточном регионе».

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими. США и ряд европейских стран выступили против операции. 17 октября США и Турция договорились приостановить военные действия Анкары в Сирии на 120 часов: курды покинут прилегающие к Турции районы на севере страны, а взамен Соединенные Штаты снимут экономические санкции с Анкары, введенные на фоне операции.