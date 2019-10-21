Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками

Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками

В Сирии после операции турецких военных остались без охраны 12 тюрем с боевиками, которые приехали из других стран, чтобы воевать на стороне запрещенных в России террористических организаций.

Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине, передает «РИА Новости».

По его словам, это может привести к всплеску «так называемой обратной миграции террористов на историческую родину».

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