Российские военные предупредили о риске резкого обострения в Сирии

Операция турецких военных в Сирии и ее временная приостановка может привести к обострению обстановки в Сирии. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, сообщает ТАСС.

По его словам, существует угроза, что будет утрачен контроль над центрами содержания боевиков из запрещенной в России террористической организации ИГ, а также над лагерями для беженцев, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных военным из США и курдским «Сирийским демократическим силам».

Все это может спровоцировать «резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», заявил генерал.

Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Целью Анкары стали курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которые турецкая сторона считает террористическими. США и европейские страны осудили операцию Турции. Вашингтон на протяжении нескольких лет оказывал поддержку курдским формированиям.