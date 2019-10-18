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Российские военные предупредили о риске резкого обострения в Сирии

Операция турецких военных в Сирии и ее временная приостановка может привести к обострению обстановки в Сирии. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, сообщает ТАСС.

По его словам, существует угроза, что будет утрачен контроль над центрами содержания боевиков из запрещенной в России террористической организации ИГ, а также над лагерями для беженцев, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных военным из США и курдским «Сирийским демократическим силам».

Все это может спровоцировать «резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», заявил генерал.

Политика
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии

Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Целью Анкары стали курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которые турецкая сторона считает террористическими. США и европейские страны осудили операцию Турции. Вашингтон на протяжении нескольких лет оказывал поддержку курдским формированиям.

Вашингтон и Анкара договорились 17 октября о временной приостановке операции на 120 дней. По соглашению, курды должны покинуть прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а взамен США снимут экономические санкции с Анкары, введенные президентом США Дональдом Трампом 15 октября на фоне начала военных действий.

Теги: Сирия, Минобороны, боевики, беженцы
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