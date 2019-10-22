Лавров и Шойгу осудили журналистов за отсутствие манер

Главы российских МИДа и Министерства обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу упрекнули журналистов в отсутствии хороших манер, сообщает ТАСС.

Замечания были сделаны на совместной пресс-конференции двух министров, посвященной итогам двусторонних переговоров лидеров России и Турции.

Несколько десятков журналистов окружили Лаврова и Шойгу. Глава МИДа делал замечания тем, кто пытался несколько раз обратиться с вопросами. «Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю», — сказал Лавров одному из сотрудников СМИ.

Шойгу упрекнул другого журналиста, подошедшего ближе, что тот наступил на лежащий на полу текст меморандума по итогам встречи Путина и Эрдогана. «Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — заметил министр обороны.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились более шести часов. Главной темой встречи была ситуация в Сирии. Лидерам двух стран удалось договориться о патрулировании российскими военными приграничной территории на северо-востоке Сирии.