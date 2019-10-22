Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «Мир» в Турции

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что обсудил с ним использование карт российской платежной системы «Мир» в Турции, передает корреспондент РБК.

«Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских карт «Мир» на территории Турции», — сказал Путин. По словам российского лидера, также обсуждалось подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений банка «Россия».

«Считаю, что это еще один шаг вперед на пути расширения туристических обменов», — сказал он.

Встреча Путина и Эрдогана прошла 22 октября в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры длились более шести часов, лидеры затрагивали вопросы прекращения военной операции Анкары на северо-востоке Сирии, взаимодействие по борьбе с терроризмом и взаимоотношение турецкой стороны с США.

В частности, президенты договорились о введении на сирийско-турецкую границу военных патрулей России и сотрудников погранслужбы Сирии. Российские военные полицейские будут введены 23 октября на те участки, которые находятся за пределами операции Турции.