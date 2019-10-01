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СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Популярный мессенджер приступил к испытаниям новой функции. По данным портала WABetaInfo, речь идет о возможности бесследно удалять отправленные в групповые чаты сообщения
Фото: Andre Penner / AP

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения. Об этом пишет портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о сервисе.

Новая функция позволит пользователям выбирать время, через которое отправленные ими сообщения исчезнут из чата. Никаких отметок о том, что какие-то сообщения отправлялись, в общей группе не будет. Эта функция появилась в новой версии приложения (2.19.275.), которая доступна для бета-тестирования, указывает издание.

Пока, как следует из опубликованных порталом скриншотов, пользователь бета-версии может установить таймер для исчезающего сообщения только в групповых чатах. Запланировать уничтожение сообщений можно через пять минут или через один час после отправки.

WABetaInfo отмечает, что о точном времени релиза новой функции для всех пользователей информации пока нет, так как в компании только приступили к ее внедрению и тестам.

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По данным Brand Analitycs на август 2019 года, WhatsApp стал самым упоминаемым в социальных сетях мессенджером: на его долю пришлось 39% упоминаний всех мессенджеров в российских соцсетях. Эксперты Brand Analytics считают, что рост популярности WhatsApp обусловлен групповыми чатами бытовой тематики. На втором месте по частоте упоминаний разместился Viber (28%), а на третьем — Telegram.

В Telegram функция самоуничтожающихся сообщений в секретных чатах доступна с 2013 года, а в обычных чатах — с 2017-го.

Теги: WhatsApp, сообщения, мессенджер
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