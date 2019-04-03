WhatsApp разрешил ограничивать возможность добавления в группы

Согласно новым настройкам приватности пользователи мессенджера смогут регулировать возможность добавления их в группы. Запретить делать это можно будет всем либо только тем, кто не находится в их адресной книге на телефоне

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Мессенджер ​WhatsApp добавил функцию, с помощью которой пользователи смогут ограничить возможность добавлять их в группы без их согласия. Об этом говорится в релизе на сайте сервиса обмена сообщениями.

​«Мы вводим новую настройку конфиденциальности и обновляем систему приглашения в группы, чтобы вы самостоятельно принимали решение о том, кто может добавлять вас в группы», — заявили его представители.

Воспользоваться этой функцией некоторые пользователи смогут уже с 3 апреля. Настройки приватности меняются в разделе «Аккаунт» или «Учетная запись». Там появится новая графа — «Группы». С ее помощью можно полностью запретить другим приглашать себя в группы (для этого в соответствующем разделе нужно выбрать опцию «Никто»), разрешить делать это только тем, кто находится у пользователя в контактах на телефоне, либо же не менять настройки и разрешить приглашать себя в сообщества всем.

В случае если настройки не позволяют добавить пользователя в группу, желающие сделать это должны будут отправить человеку личное приглашение в индивидуальном чате. После этого у него будет три дня на то, чтобы присоединиться к группе. По истечении этого срока приглашение действовать перестанет, рассказали в WhatsApp.

Новые настройки, по информации представителей мессенджера, появятся у некоторых пользователей уже 3 апреля. В ближайшие недели они станут доступны для всех в последней версии приложения, указали в пресс-службе.