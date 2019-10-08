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СМИ узнали о новом возможном покупателе российских Су-57

Мьянма заинтересована в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает журнал Military Watch.

Как отмечает издание, программа модернизации ВВС государства предполагает закупки тяжелых истребителей. В 2018 году Мьянма закупила у России шесть многоцелевых истребителей Су-30 и планирует заказать еще несколько, по данным журнала. Но их мощности может не хватить для того, чтобы оказать противодействие сопернику в воздухе. В то же время Су-57, согласно статье, даже в меньшем количестве способны существенно усилить оборону страны.

Из достоинств истребителя журнал отмечает его способность поражать морские цели на дальнем расстоянии. Помимо этого истребитель можно оснастить дальнодействующей управляемой ракетой P-37, говорится в статье.

Предполагается, что Су-30 станут дополнением к Су-57, покупка которых потребует значительных средств. Первые, говорится в статье, можно также использовать для обучения пилотов, перед тем как они перейдут на истребителя пятого поколения.

По предположениям журнала, заказы Мьянмы будут не такими большими, как у Индии, Турции и Вьетнама, но интерес к новейшим российским истребителям может сохраняться долгое время, а первый заказ государство может сделать до середины 2020 года.

В начале сентября посол Мьянмы Ко Ко Шейн в интервью «РИА Новости» сообщил о том, что страна думает над покупкой Су-57. «Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно, в том случае, если Россия захочет их продавать», — говорил тогда Шейн.

Политика
Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

С февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии, а в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о заключении госконтракта на покупку 76 истребителей: машины должны быть поставлены в армию до 2028 года. О своем интересе к этим машинам ранее уже заявляла Турция — по словам президента этой страны, Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры по поставкам уже ведутся.

Теги: Мьянма, Су-57, самолет пятого поколения, экспорт вооружений
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