СМИ узнали о новом возможном покупателе российских Су-57

Мьянма заинтересована в покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает журнал Military Watch.

Как отмечает издание, программа модернизации ВВС государства предполагает закупки тяжелых истребителей. В 2018 году Мьянма закупила у России шесть многоцелевых истребителей Су-30 и планирует заказать еще несколько, по данным журнала. Но их мощности может не хватить для того, чтобы оказать противодействие сопернику в воздухе. В то же время Су-57, согласно статье, даже в меньшем количестве способны существенно усилить оборону страны.

Из достоинств истребителя журнал отмечает его способность поражать морские цели на дальнем расстоянии. Помимо этого истребитель можно оснастить дальнодействующей управляемой ракетой P-37, говорится в статье.

Предполагается, что Су-30 станут дополнением к Су-57, покупка которых потребует значительных средств. Первые, говорится в статье, можно также использовать для обучения пилотов, перед тем как они перейдут на истребителя пятого поколения.

По предположениям журнала, заказы Мьянмы будут не такими большими, как у Индии, Турции и Вьетнама, но интерес к новейшим российским истребителям может сохраняться долгое время, а первый заказ государство может сделать до середины 2020 года.