Президент Сирии назвал Эрдогана вором

Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вором. Такое заявление он сделал во время посещения северных регионов Сирии, сообщает SANA.

Асад встретился с военнослужащими сирийской армии линии фронта в городе Элдь-Хбейт в провинции Идлиб.

«Эрдоган — вор, укравший фабрики, пшеницу, масло, а сейчас он ворует земли», — заявил президент. Он подчеркнул, что Сирии важны все ее провинции, но те, где сейчас идут боевые действия, являются приоритетными.

Также Асад призвал стоять друг за друга, когда на сирийцев нападают и крадут имущество.