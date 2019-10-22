Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями

Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского моря. Об этом сообщает Минобороны, передает «РИА Новости».

Плановый полет выполнили два бомбардировщика. Их сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС.

Минобороны также сообщило, что бомбардировщики на некоторых участках пути сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

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