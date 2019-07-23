Сеул заявил Москве протест из-за инцидента с российским самолетом

Администрация президента Южной Кореи направила директору Совбеза России официальную жалобу в связи с нарушением российским военным самолетом южнокорейского воздушного пространства, передает агентство Yonhap.

«Мы восприняли этот инцидент очень серьезно. Если подобное повторится, мы примем гораздо более сильные меры», — заявил Чон Ый Ён, директор управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи.

Ранее в Минобороны Южной Кореи сообщили, что во вторник, 23 июля, самолеты вооруженных сил страны произвели предупредительные выстрелы из-за того, что российский бомбардировщик дважды вторгся в воздушное пространство государства.

По данным оборонного ведомства, в обоих случаях полет над южнокорейской территорией длился три минуты. Российское Минобороны пока не прокомментировало ситуацию.