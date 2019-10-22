Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО

Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО

В Сеуле признали, что нарушений воздушного пространства со стороны шести российских самолетов не было

Истребители Су-27 (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.

В общей сложности южнокорейские ПВО зафиксировали шесть самолетов, которые пролетали рядом с Корейским полуостровом в течение дня. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50, трех истребителях Су-27 и двух бомбардировщиках Ту-95.

В Сеуле заявляют, что некоторые из них направлялись в сторону Японии, а затем проследовали в обратном направлении.

Южнокорейские военные указывают, что ни один самолет ВКС России не входил в воздушное пространство страны (зона KADIZ выходит за его пределы и необходима для раннего предупреждения воздушного нападения). Тем не менее навстречу А-50 были подняты в воздух десять истребителей F-15 и KF-16, которые предупредили российского пилота о недопустимости нарушения границы, сообщает агентство Yonhap.

23 июля самолет А-50 ВКС России входил в воздушное пространство Южной Кореи и повернул назад после предупредительных выстрелов со стороны поднятых истребителей.

Yonhap указывает, что в зоне KADIZ в этом году появлялись не только российские, но и китайские военные самолеты.