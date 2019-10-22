Кремль отреагировал на данные о доле семей со средствами на одежду и еду

Кремль отреагировал на данные о доле семей со средствами на одежду и еду

Нужно аналитически относиться к сообщениям о росте доли семей, доходы которых позволяют покупать только одежду и еду. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ранее опубликованные Росстатом данные, передает корреспондент РБК.

«Раньше видели про обувь сообщения, а теперь вроде обуви хватает. Непонятно, откуда берутся данные», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что такую информацию лучше объяснить с социологической точки зрения.

Накануне Росстат опубликовал данные о распределении трат российских семей. Согласно информации службы, доля российских семей, чьих средств хватает только на еду и одежду, увеличилась до 49,4%. В первом квартале текущего года она составляла 49,2%.