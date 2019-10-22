Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

Доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%, сообщил Росстат. Рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян, которым денег хватает только на питание, до 14,1%

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.

В первом квартале 2019 года денег на еду и одежду хватало 49,2% российских семей, что оказалось на 0,2 процентного пункта больше соответствующего показателя предыдущего года.

Во втором квартале их доля продолжила расти и составила уже 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее, и превосходит результат первого квартала (см. инфографику).

Таким образом, доля российских семей, сообщивших, что у них нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования, а денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

Вместе с тем доля домохозяйств, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась в 2019 году: в первом квартале — на 1,9 п.п., до 31,7%, а во втором — на 2 п.п., до 32,6%.