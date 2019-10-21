Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею», — сказала она.

Величко добавила, что скачала фотографию из интернета. По ее словам, она не предполагала, что снимок вызовет негативную реакцию.

Три дня назад Величко опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с множеством банок красной икры в холодильнике. «Кризис?! Не, не слышали!», — подписала она фото. Впоследствии она написала, что на этом снимке не ее холодильник, и что в действительности такого количества икры у нее нет. Еще через день Величко все же извинилась за опубликованный снимок. «Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!», — написала она.