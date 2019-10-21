Фридман дал показания в испанском суде

Российский миллиардер Михаил Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу о банкротстве испанской технологической группы Zed WorldWide. Об этом сообщает AFP.

Следователи подозревают его в намеренном ухудшении финансового состояния компании, чтобы затем приобрести ее по низкой цене. По данным агентства, в деле упоминаются факты коррупции в бизнесе, злоупотреблений на рынке, умышленного доведения до банкротства и недобросовестного управления.

В суде Фридман отверг выдвинутые против него обвинения. Как передает La Informacion, он заявил, что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed». Он утверждает, что его компании никогда не предлагали купить испанскую фирму. По словам Фридмана, на самом деле проблемы у Zed начались из-за спора между испанскими и российскими акционерами.

La Informacion добавляет, что, по словам Фридмана, его обвинение основывается на поддельных документах, внесенных руководителем Zed Пересом Долсетом. Миллиардер заявил, что никогда не выполнял административных функций в компаниях группы.