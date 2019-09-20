Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании

Совладельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману не предъявлялись официальные обвинения в каком-либо нарушении закона в связи с банкротством испанской группы Zed WorldWide. Об этом пишет «РИА Новости» со слов представителя бизнесмена в Лондоне.
Он пояснил, что расследование находится на предварительной стадии. «Господин Фридман является лишь подследственным», — уточнил представитель.
Таким образом, любые обвинения в отношении Фридмана из-за его якобы незаконной деятельности «полностью ложны», отметил представитель бизнесмена и заверил, что при рассмотрении дела власти Испании займут его сторону.
«Семья Долсет [экс-владельцы группы Zed] и ее партнеры постоянно стремились привлечь Михаила Фридмана, [его холдинг] Veon и Амстердамский торговый банк к тому, что, проще говоря, является спором между акционерами, к которому не относятся ни господин Фридман, ни Veon», — заключил он.