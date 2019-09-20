Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании

Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании

Впоследствии испанские власти займут сторону россиянина, заверил представитель бизнесмена. Местная прокуратура подозревает Фридмана в ухудшении финансового состояния Zed WorldWide для более дешевой покупки компании

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Совладельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману не предъявлялись официальные обвинения в каком-либо нарушении закона в связи с банкротством испанской группы Zed WorldWide. Об этом пишет «РИА Новости» со слов представителя бизнесмена в Лондоне.

Он пояснил, что расследование находится на предварительной стадии. «Господин Фридман является лишь подследственным», — уточнил представитель.

Таким образом, любые обвинения в отношении Фридмана из-за его якобы незаконной деятельности «полностью ложны», отметил представитель бизнесмена и заверил, что при рассмотрении дела власти Испании займут его сторону.

«Семья Долсет [экс-владельцы группы Zed] и ее партнеры постоянно стремились привлечь Михаила Фридмана, [его холдинг] Veon и Амстердамский торговый банк к тому, что, проще говоря, является спором между акционерами, к которому не относятся ни господин Фридман, ни Veon», — заключил он.