El Pais сообщила о просьбе прокуратуры вызвать Фридмана в испанский суд

По версии прокурора, Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового состояния испанской Zed WorldWide, чтобы купить ее по цене ниже рыночной, сообщает El Pais

Михаил Фридман (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.

Прокурор считает, что Фридман, будучи акционером и кредитором компании Zed WorldWide, совершил ряд действий, которые привели к ухудшению ее финансового положения с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены, сообщает издание.

Фридман ранее заявлял, что не владеет долей в Zed+, через якобы подконтрольные ему компании. Zed+ была образована в результате слияния Zed WorldWide с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика».

Газета «Ведомости» в 2017 году выпустила опровержение материала, в котором говорилось о связи Фридмана с компаниями-акционерами Zed+. «Сведения о том, что мне подконтрольны ЗАО «Темафон», ЗАО «Тематика», компании Gelvaser и Bombalia, через которые я якобы владею долями в Zed+, и о том, что я имел какое-то отношение к назначению Петера Вакки в качестве внешнего управляющего Zed+, не соответствуют действительности», — говорилось в комментарии Фридмана.

Публикация опровержения была условием мирного соглашения между Фридманом и «Ведомостями». В частности, несоответствующей действительности была признана часть текста, в которой говорилось о связях Фридмана с Zed+, также были опровергнуты данные о том, что «структуры Фридмана» обращались к властям Нидерландов с просьбой назначить в Zed+ внешнего управляющего.