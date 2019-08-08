Представитель Фридмана ответил на сообщения о его вызове в испанский суд

Представитель Фридмана ответил на сообщения о его вызове в испанский суд

Миллиардер пока не получал уведомления от прокуратуры Испании с таким требованием, но, по словам источника Forbes, будет готов приехать для дачи показаний. По данным СМИ, его заподозрили в ухудшении финансового положения Zed Group

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман пока не получал каких-либо официальных уведомлений о вызове в суд в Испании для дачи показаний. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на его представителя.

«Все утверждения о причастности господина Фридмана к каким-либо незаконным действиям по отношению к компаниям Zed Group абсолютно ложны, — заявил он. — Мы уверены, что испанские власти, изучив суть дела, согласятся с нами».

По его словам, подозрения, которые высказали в адрес бизнесмена, — это следствие «конспирологической теории» руководителя Zed Worldwide Переса Долсета.

Источник Forbes, близкий к акционерам управляющей зарубежными активами Фридмана и его партнеров компании LetterOne, сказал, что бизнесмен намерен действовать в рамках закона, то есть поедет в суд, когда его позовут, однако, заметил собеседник, миллиардер уверен в своей правоте и ему нечего скрывать. Источник добавил, что новое рассмотрение дела в суде инициировали противники Фридмана, которые не хотят, чтобы LetterOne стала единоличным владельцем испанского продуктового ретейлера DIA (холдинг стал его акционером в 2017-м, а в начале года сообщил о намерении стать его единственным владельцем).