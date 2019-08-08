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Представитель Фридмана ответил на сообщения о его вызове в испанский суд
Миллиардер пока не получал уведомления от прокуратуры Испании с таким требованием, но, по словам источника Forbes, будет готов приехать для дачи показаний. По данным СМИ, его заподозрили в ухудшении финансового положения Zed Group
Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман пока не получал каких-либо официальных уведомлений о вызове в суд в Испании для дачи показаний. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на его представителя.

«Все утверждения о причастности господина Фридмана к каким-либо незаконным действиям по отношению к компаниям Zed Group абсолютно ложны, — заявил он. — Мы уверены, что испанские власти, изучив суть дела, согласятся с нами».

По его словам, подозрения, которые высказали в адрес бизнесмена, — это следствие «конспирологической теории» руководителя Zed Worldwide Переса Долсета.

Источник Forbes, близкий к акционерам управляющей зарубежными активами Фридмана и его партнеров компании LetterOne, сказал, что бизнесмен намерен действовать в рамках закона, то есть поедет в суд, когда его позовут, однако, заметил собеседник, миллиардер уверен в своей правоте и ему нечего скрывать. Источник добавил, что новое рассмотрение дела в суде инициировали противники Фридмана, которые не хотят, чтобы LetterOne стала единоличным владельцем испанского продуктового ретейлера DIA (холдинг стал его акционером в 2017-м, а в начале года сообщил о намерении стать его единственным владельцем).

Общество
El Pais сообщила о просьбе прокуратуры вызвать Фридмана в испанский суд

Информация о том, что Фридмана вызвали в суд, появилась днем ранее, 7 августа. Как писала местная El Pais, испанская прокуратура направила запрос о его вызове в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде. Надзорное ведомство страны считает, что российский миллиардер, будучи акционером и кредитором Zed Worldwide, совершил действия, которые привели к ухудшению финансового положения компании.

Фридман отрицал владение Zed+ (образована на основе Zed WorldWide) и подал в суд на газету «Ведомости», которая об этом писала. В 2017 году стороны достигли мирового соглашения, газета выпустила опровержение.

Автор: Анна Трунина
Теги: Михаил Фридман, «Альфа-Групп», Испания
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