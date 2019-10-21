Стал известен гонорар за шутку «Квартала 95» о поджоге дома экс-главы НБУ

Стал известен гонорар за шутку «Квартала 95» о поджоге дома экс-главы НБУ

За выступление в скандальном номере студии «Квартал 95» о поджоге дома бывшего главы Нацбанка Украины Народный хор Украины имени Веревки получил гонорар 30 тыс. грн. Об этом в беседе с «24 каналом» сообщил генеральный директор и художественный руководитель коллектива Зиновий Корешок.

По его словам, он поддался на уговоры, идея номера принадлежала режиссерам «Квартала 95». «Нас заверили, что это такой стеб», — пояснил он.

Хор имени Веревки часто работает по контрактам, добавил Корешок. По его словам, в этот раз гонорар за выступление составил 30 тыс. грн. Он подчеркнул, что никогда не собирался говорить что-либо антиукраинское.

О том, что дом экс-руководителя НБУ Валерии Гонтаревой (возглавляла финансовый регулятор в 2014–2018 годах) сгорел в поселке Гореничи под Киевом, стало известно в сентябре. По словам Гонтаревой, неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью.