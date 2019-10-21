На Украине министр извинился за песню «Квартала 95» об экс-главе Нацбанка

Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес извинения бывшей главе Национального банка страны Валерии Гонтаревой за песню хора имени Григория Веревки и артистов «Квартала 95» о поджоге ее дома. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Извините, Валерия Алексеевна [Гонтарева], мне стыдно за Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал «112 Украина», хор вместе с юмористом Евгением Кошевым исполнил песню о Гонтаревой на одном из концертов «Квартала 95». В песне прозвучали такие слова: «Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала», «Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича [Игоря Коломойского]», «Мораль проста — хата сгорела со стыда».

Гонтарева на выходных прокомментировала «Радио Свобода» это выступление, назвав «стыдом» тот факт, что ее горе осмеяли. «В цинизме «Квартала 95» давно никто не сомневается. Но участие в этом народного хора — это уже позор для всей страны», — заявила экс-глава Нацбанка Украины.

По данным «112 Украина», дом Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентября. После происшествия она заявила, что не планирует возвращаться на Украину, поскольку у нее там уже ничего нет.