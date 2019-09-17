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Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о поджоге своего дома под Киевом

Бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева (возглавляла его в 2014–2018 годах) заявила украинским СМИ, что ее дом под Киевом сгорел. По ее словам, его подожгли неизвестные, бросив бутылку с зажигательной смесью.

«Наш дом под Киевом, в поселке Гореничи, сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить», — сообщила она изданию «theБабель». В комментарии для «Нового времени» Гонтарева добавила: «Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается».

По ее словам, в доме на момент пожара никого не было, никто не пострадал. Неизвестных поджигателей заметил охранник, после чего вызвал полицию и пожарных, добавила она. Ранее Гонтарева сообщала СМИ о том, что неизвестные в центре Киева облили бензином и сожгли автомобиль ее невестки, которая является тезкой экс-главы Нацбанка.

В конце августа Гонтарева сообщила, что попала в Лондоне под машину. По словам экс-главы Нацбанка, автомобиль сбил ее на пешеходном переходе. Гонтарева заявила, что в результате ДТП получила серьезные травмы и позже перенесла операцию. Ранее она сообщала, что ей угрожает экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский.

Теги: Валерия Гонтарева, Украина, поджог
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