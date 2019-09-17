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Зеленский потребовал скорейшего раскрытия поджога дома экс-главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский осудил поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и потребовал как можно скорее раскрыть преступление. Об этом говорится в сообщении офиса украинского президента в Facebook.

Зеленский назвал случившийся пожар грубым преступлением и отметил, что жители страны должны чувствовать себя в безопасности, несмотря на занимаемые ими в прошлом или настоящем должности и политические взгляды. «Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (относительно последнего решение может принимать только суд). Глава государства ждет от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», — говорится в сообщении офиса украинского лидера.

Ранее бывший руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, возглавлявшая его в 2014–2018 годах, заявила, что ее дом под Киевом сгорел. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. В доме на момент пожара никого не было, никто не пострадал. Ранее Гонтарева сообщала о том, что неизвестные подожгли автомобиль ее тезки в центре Киева, а в конце августа рассказала о наезде на нее на пешеходном переходе в Лондоне.

Теги: Валерия Гонтарева, Владимир Зеленский, поджог
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