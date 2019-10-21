Правительство Испании установило дату перезахоронения Франко

Эксгумация и перезахоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко пройдут в четверг, 24 октября, сообщает газета El Mundo со ссылкой на испанское правительство.

Останки будут перенесены из базилики Долины Павших на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо в Мадриде. Не исключено, что транспортировка произойдет на вертолете, но детали операции еще не опубликованы, передает газета.

Решение о перезахоронении останков Франко приняло социалистическое правительство Испании во главе с Педро Санчесом в августе 2018 года. Сейчас Франко похоронен в монументальном комплексе Долина Павших, построенном в 1940-х в память о погибших в гражданской войне. Правительство хочет перезахоронить останки Франко, чтобы остановить приток его сторонников к могиле. Вице-премьер Испании Кармен Кальво называла несправедливым нахождение останков Франко на одном кладбище с жертвами гражданского конфликта.

Родственники Франко выступили против решения правительства о перезахоронении, но Верховный суд отклонил их иск в сентябре.

Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Он организовывал военный переворот 1936 года, который привел к гражданской войне, которая продолжалась до 1939 года. После смерти Франко в стране восстановили монархию, многие памятники ему снесли, а улицы переименовали.