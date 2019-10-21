Фридман прибыл в суд в Мадриде по делу о банкротстве испанской компании

Фридман прибыл в суд в Мадриде по делу о банкротстве испанской компании

Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в Национальный суд Испании в Мадриде для дачи показаний по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

О том, что Фридман появится в суде, ранее писали испанские СМИ, в том числе Finanzas и Cinco Dias.

Защита просила опросить бизнесмена в режиме видеоконференции, судья в этом отказал. Запрос о вызове Фридмана в суд направил прокурор Хосе Гринде, который в ходе расследования дела настаивал, что бизнесмен в качестве акционера и кредитора компании Zed WorldWide намеренно ухудшил ее финансовое состояние, чтобы впоследствии купить ее за €20 млн, то есть значительно ниже рыночной цены, писала El Pais.

Фридман отрицал, что владеет Zed+ (образована на основе Zed WorldWide). Как говорил представитель бизнесмена, подозрения в адрес Фридмана — следствие «конспирологической теории» руководителя Zed WorldWide Переса Долсета.