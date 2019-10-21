Эксперты сообщили об ускоренном росте долгов у лиц с наименьшим доходом

Эксперты сообщили об ускоренном росте долгов у лиц с наименьшим доходом

По итогам первой половины 2019 года рост долговой нагрузки был зафиксирован во всех категориях российских заемщиков, однако быстрее всего она увеличивалась у лиц с наименьшими доходами, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным экспертов НБКИ, среди физических лиц с ежемесячными доходами до 20 тыс. руб. показатель долговой нагрузки (ПДН) вырос на 1,78% п.п., до 28,8%. ПДН у россиян со средним (20–40 тыс. руб.) доходом увеличился на 1,7 п.п., до 24,57%, в то время как среди лиц с доходами выше 40 тыс. в месяц — только на 1,38 п.п., до 20,57%.

Показатель долговой нагрузки — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. По методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы. В некоторых случаях в расчет берутся кредиты, по которым клиент выступает созаемщиком или поручителем.

«Увеличение показателя ПДН происходит у заемщиков независимо от уровня их доходов. В то же время у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан. Иными словами, им труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства», — отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.