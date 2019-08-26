Орешкин увидел черты социальной проблемы в ситуации с потребкредитованием

Соотношение платеж/доход у 15% заемщиков выше 70%, что приводит к значительному ухудшению уровня жизни, заявил Орешкин. В среднем этот показатель у новых заемщиков в первом квартале составил 43,9%

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием приобретает черты социальной проблемы. Об этом министр сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«По данным Банка России, соотношение платеж/доход новых заемщиков в сегменте «кредиты наличными» в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%», — сообщил Орешкин. Он отметил, что при этом у 15% заемщиков соотношение платеж/доход выше 70%, такая ситуация приводит к существенному ухудшению уровня жизни. Замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей нанесли удар по реальным располагаемым доходам людей, добавил министр.

Орешкин указал, что Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов в 2019 году до 0,1%. В 2020 году рост ожидается на уровне 1,5%, в 2024-м — до 2,4%.

Как считает министр, мировой экономический рост в этом году будет наиболее слабым с 2009 года, а в ближайшие годы ситуация вряд ли сильно изменится. «Мы ожидаем где-то от 2,5 до 3% в базовом сценарии без каких-то серьезных рисков, без эскалации серьезных торговых войн. При рисковом сценарии все может быть существенно хуже», — сказал Орешкин в интервью «России 24».