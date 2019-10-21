Общество , 21 окт, 12:23
0
СК назвал причину гибели найденной возле ущелья в Приморье туристки
Туристка упала с высоты вблизи ущелья Дарданеллы во время фотосъемки, сообщает СК России по Приморскому краю.
В ведомстве предварительно установили, что женщина фотографировалась на камнях неподалеку от деревянной смотровой площадки и сорвалась.
«Оступилась и упала с высоты более 20 метров», — говорится в сообщении. Она погибла от полученных травм.
Тело 41-летней женщины обнаружили 19 октября вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе.
СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).