СК назвал причину гибели найденной возле ущелья в Приморье туристки

Туристка упала с высоты вблизи ущелья Дарданеллы во время фотосъемки, сообщает СК России по Приморскому краю.

В ведомстве предварительно установили, что женщина фотографировалась на камнях неподалеку от деревянной смотровой площадки и сорвалась.

«Оступилась и упала с высоты более 20 метров», — говорится в сообщении. Она погибла от полученных травм.

Тело 41-летней женщины обнаружили 19 октября вблизи ущелья Дарданеллы в Партизанском районе.

СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).