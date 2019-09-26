В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь. Об этом сообщается на сайте управления СК по Приморскому краю.

По данным следствия, 25 сентября, когда 56-летняя женщина убиралась на территории зооэкспозиции, ее укусил за ногу медведь, в результате чего она получила множественные переломы стопы.

Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Согласно предварительной информации, пострадавшая почувствовала себя нехорошо, из-за чего подошла к вольеру с медведем на недопустимое расстояние. Во время нападения медведя на помощь женщине пришли коллеги.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как пишет UssurMedia со ссылкой на главврача станции скорой помощи Александра Федейкина, у женщины диагностировали открытый перелом и скальпированную травму. По информации издания, медикам пришлось ампутировать ей ногу. UssurMedia со ссылкой на источники отмечает, что пострадавшей была зооактивистка Вера Блищ, которая помогала спасать медведей от наводнения в 2015 году. Агентство «ФедералПресс» также передает, что травмы получила Блищ, и отмечает, что у нее закружилась голова, когда она проводила инструктаж нового сотрудника.