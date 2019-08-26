Два человека погибли в Приморье из-за взрыва гранаты

Два человека погибли в Приморье из-за взрыва гранаты

В результате взрыва в одном из домов в Находке два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в одном из домов Находки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации Приморского края.

«26 августа в 17:30 в Находке по улице Заводская, 16 в четырехэтажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще два человека получили в результате взрыва ранения, разрушения здания не произошло, остальные последствия ЧП выясняются.

Источник ТАСС в экстренных службах Находки подтвердил факт взрыва и гибель двоих человек. По его словам, причиной трагедии мог стать взрыв гранаты.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах пояснил, что пока точно не известно, что именно взорвалось — граната «или что-то еще».