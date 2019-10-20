В Кремле назвали важной соразмерность в операции Турции в Сирии

В Кремле назвали важной соразмерность в операции Турции в Сирии

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Турция должна действовать соразмерно ситуации при проведении военной операции в Сирии. Об этом он сообщил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ее целью являются курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы». Турецкая сторона считает их террористическими, но США были союзниками курдов в Сирии.

Вашингтон ввел санкции против Анкары. 17 октября Турция договорилась с США о приостановке операции на 120 дней в обмен на снятие введенных ограничений. В этот период «Отряды самообороны» должны покинуть зону проведения операции.