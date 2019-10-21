При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека

В Екатеринбурге в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стрельбу открыл мужчина 30–35 лет, сообщил Горелых. По одной из версий, в клубе посетителю сделали замечание, на что он «среагировал неадекватно». Администратор бара обратился в полицию, после этого на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.

По словам Горелых, мужчина стрелял не из огнестрельного, а из травматического оружия. Он ранил одного из посетителей в палец, а еще двоих — в область живота и ногу. «Госпитализация никому не потребовалась, заявление написал один», — сообщил представитель полиции.

В разговоре с «РИА Новости» Горелых заявил, что знакомого мужчины, открывшего стрельбу, доставили в ОВД, а его самого разыскивают. По данным источников агентства и издания Ura.ru в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в ночном клубе HOPS.