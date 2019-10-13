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Общество ,  
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В центре Москве в результате стрельбы в кафе ранили человека

В кафе в центре Москвы произошла стрельба, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел около 21:00 12 октября в кафе, расположенном на улице Большая Ордынка.

«Один человек пострадал в результате, предположительно, ранения из травматического оружия», — заявили в пресс-службе. В МВД сообщили, что пострадавшего госпитализировали, стрелка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данным телеканала РЕН ТВ, причиной конфликта, в котором участвовали пять человек, стала сумка с деньгами.

В начале октября в Санкт-Петербурге таксист выстрелил в пассажира. По словам пострадавшего, в результате возникшего конфликта водитель такси четыре раза выстрелил в него из травматического пистолета, после чего высадил его и уехал. В мае таксист открыл стрельбу в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцово, пострадал один человек.

Теги: стрельба, Москва
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В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета
Общество
Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцово
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