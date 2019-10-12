Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.

По данным издания, инцидент произошел в ночном клубе на юге Бруклина. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницы. По делу уже допрошены два человека.

6 октября в результате стрельбы в баре в американском Канзас-Сити (штат Миссури) погибли четыре человека. Подозреваемый не был задержан.

Кроме того, в конце сентября при стрельбе в американском штате Южная Каролина погибли два человека, еще не менее восьми пострадали.