На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба

По данным СМИ, ранение получил один человек, а огонь был открыт из самодельного оружия

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона и «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

В Бузулукской епархии «Интерфаксу» сообщили, что инцидент произошел днем ранее, 9 октября, на территории поселка ВТК, которая прилегает к монастырю. В результате случившегося пострадал один человек, добавили собеседники агентств.

«Подтверждается информация о ранении одного человека при стрельбе в монастыре», — рассказал источник «РИА Новостей», добавив, что в настоящее время полиция устанавливает личности стрелявших, пострадавшего и детали самого происшествия.

Другой источник агентства уточнил, что стрельба производилась из самодельного оружия.

Согласно данным местного издания orenday.ru, примерно в восемь часов вечера в горбольницу на скорой доставили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию. Также портал указывает, что рядом с монастырем находится исправительная колония. Это подтверждается данными с официального сайта УФСИН по Оренбургской области.