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На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба
По данным СМИ, ранение получил один человек, а огонь был открыт из самодельного оружия

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона и «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

В Бузулукской епархии «Интерфаксу» сообщили, что инцидент произошел днем ранее, 9 октября, на территории поселка ВТК, которая прилегает к монастырю. В результате случившегося пострадал один человек, добавили собеседники агентств.

«Подтверждается информация о ранении одного человека при стрельбе в монастыре», — рассказал источник «РИА Новостей», добавив, что в настоящее время полиция устанавливает личности стрелявших, пострадавшего и детали самого происшествия.

Другой источник агентства уточнил, что стрельба производилась из самодельного оружия.

Согласно данным местного издания orenday.ru, примерно в восемь часов вечера в горбольницу на скорой доставили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию. Также портал указывает, что рядом с монастырем находится исправительная колония. Это подтверждается данными с официального сайта УФСИН по Оренбургской области.

«Пятый канал», в свою очередь, указывает, что стрельба произошла из-за давнего бытового конфликта между двумя безработными мужчинами 28 лет и 45 лет. Телеканал добавляет, что неподтвержденной информации огонь открыл священник, однако источник «РИА Новостей» это опровергает.

В пресс-службе Следственного комитета по Оренбургской области отказались давать комментарий РБК «в интересах следствия». В пресс-службе регионального МВД добавили, что информации об инциденте у них нет.

Авторы: Анна Трунина, Артем Афонский
Теги: Оренбургская область, монастырь, стрельба
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