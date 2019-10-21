Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над США

Российские военные в рамках Международного договора по открытому небу проведут два наблюдательных полета над территориями США и Польши в октябре. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

По данным ведомства, полет на самолете наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 км.

Российская миссия над территорией Соединенных Штатов на самолете Ту-154МЛК-1 запланирована с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 км.

Отмечается, что российские самолеты выполнят полеты по согласованному наблюдаемой стороной маршруту. Польские и американские специалисты при этом проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.