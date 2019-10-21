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Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над США

Российские военные в рамках Международного договора по открытому небу проведут два наблюдательных полета над территориями США и Польши в октябре. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

По данным ведомства, полет на самолете наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 км.

Российская миссия над территорией Соединенных Штатов на самолете Ту-154МЛК-1 запланирована с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 км. 

Отмечается, что российские самолеты выполнят полеты по согласованному наблюдаемой стороной маршруту. Польские и американские специалисты при этом проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.     

Политика
МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

В начале октября в конгрессе США заявили о возможных планах администрации президента Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу. В июне комитет палаты представителей по вооруженным силам уже представил законопроект, запрещающий США выходить из ДОН. В качестве исключения обозначалось обвинение России в нарушении договора.    

В российском МИДе отметили, что Москва привержена выполнению всех обязательств соглашения, а также проявляет «максимальную гибкость» для сохранения договора. В качестве примера в ведомстве привели снятие запрета на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией.  

Теги: США, Польша, Россия, наблюдательный полет
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